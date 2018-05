Morgens, mittags, abends – die Spritpreise an der Tankstelle ändern sich scheinbar stündlich. Und auch über die Woche hinweg schwanken die Preise zum Teil stark. Bis zu 20 Cent pro Liter Superbenzin können Autofahrer sparen, wenn sie zur richtigen Zeit an die richtige Tankstelle fahren. Bei vollem Tank lassen sich auf diese Weise gut und gern etwa 6 Euro sparen.

Wann tankt man am günstigsten?

Bildrechte: Colourbox.de/MDR JUMP Verschiedene Studien haben inzwischen die Schwankungen der Spritpreise untersucht. Wichtige Erkenntnisse liefern dabei beispielsweise die Studie des Rheinisch-Westfälischen Institutes für Wirtschaftsforschung, der Bericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts oder ein Test des ADAC. Die Ergebnisse sind bei fast allen Studien gleich: Nachts und morgens bis 5.00 Uhr sind die Preise sehr hoch. Am günstigsten ist es zwischen 18 und 22 Uhr. Warum das so ist, erklärt Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip. „Wenn die Leute wenig Zeit haben und direkt an die erste Tankstelle müssen, die sie sehen, dann wird es teuer. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ich früh auf Arbeit muss. Abends habe ich Zeit für Umwege und kann gezielt nach günstigen Alternativen suchen.“ Bei den Wochentagen gibt es unterschiedliche Ergebnisse, aber eine gemeinsame Tendenz. Laut den Studien sind die Spritpreise am Freitagabend und am Wochenende höher als in der Woche.

Wo tankt man günstig?

Allgemein können freie und Supermarkt-Tankstellen Sprit häufig günstiger anbieten als große Markentankstellen. Diese sind nach einer Faustregel etwa 2 Cent pro Liter günstiger als die Stationen bekannter Mineralölkonzerne. Das liege beispielsweise am eingeschränkten Serviceangebot bei diesen Tankstellen, so Tenhagen. Günstigere Markentankstellen sind laut RWI und der Spritpreis-App von Clever-Tanken HEM, Jet und Star. Am teuersten sind demnach Aral und Shell sowie Esso und Total.

Lohnt sich ein Umweg?