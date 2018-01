Beim Duschen, Baden und der Körperpflege wird der größte Teil des warmen Wassers im Haushalt verbraucht. Rund ein Drittel des Gesamtwasserverbrauchs fallen hier an. Mit günstigen Maßnahmen lassen sich schnell Sparerfolge erzielen: Durchlaufbegrenzer oder Wassersparbrausen teilen beispielsweise den Wasserstrahl am Hahn oder mischen dem Wasser Luft bei. Sie sind günstig in der Anschaffung und einfach zu installieren. Toiletten sollten prinzipiell mit einer Spartaste versehen sein, weil diese verhindert, dass bei jeder Spülung der volle Spülkasten entleert wird. Bei der Anschaffung von Waschmaschinen und Geschirrspülern sollte man zudem stets auf dem Wasserverbrauch achten – selbst wenn die Maschinen in der Anschaffung etwas mehr kosten, könnte sich das durch die geringeren Strom- und Wasserkosten schnell amortisieren.