Welches Salz für welchen Zweck

Eine beliebte Art für Salz richtig viel Geld zu verlangen, ist seine Deklaration als Bio-Salz. Wer Ihnen so etwas verkauft, will Sie über den Tisch ziehen. Salz ist kein organisches Lebensmittel, also weder pflanzlich noch tierisch, es kann also nicht ökologisch hergestellt werden. Einzig und allein ein Bio-Kräutersalz kann diesen Namen tragen, wenn nämlich die Kräuter darin Bioprodukte sind. Fallen Sie also nicht auf „Natursalze“ oder „Ayurveda-Salze“ und ähnlichen Humbug herein.