Wertgegenstände zu Hause sicher aufbewahren

Niedrige Zinsen bei der Geldanlage, wenig Vertrauen in Banken: Viele Menschen bewahren Wertsachen und Geld zu Hause auf. Ganze 45 Prozent der Deutschen sparen Bargeld zu Hause an, so der Sparerkompass 2016 (repräsentative Studie/Bank of Scotland). Als Grund dafür gibt jeder Fünfte an, dass ein Bargeldbestand zu Hause ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Aktuell wird jedoch in Deutschland aller zwei Minuten eingebrochen. Damit Einbrecher das Geld oder andere Wertgegenstände nicht finden, sollten Sie das, was Ihnen wichtig ist, also gut verstecken.