Einen Hinweis auf bestehende Fristen findet sich normalerweise im Kleingedruckten des Vertrags. In der Regel gilt eine Widerrufsfrist von 14 Tagen, so auch beim Online-Shopping (Fernabsatzvertrag). Seit 2014 gilt diese Frist für alle EU-Länder. Die Widerrufsfrist beginnt jedoch erst, wenn der Besteller die Ware auch in den Händen hält. Vorrausetzung ist, dass der Verkäufer den Kunden vorher ordnungsgemäß (spätestens bei Lieferung der Ware auf der Internetseite oder einem "dauerhaften Datenträger" wie E-Mail, Fax, DVD oder schriftlich per Post) über sein Widerrufsrecht belehrt hat. Erfolgt diese Belehrung verspätet, beginnt die Widerrufsfrist 14 Tage ab diesem Zeitpunkt. Bleibt die Belehrung aus, kann der Vertrag innerhalb von zwölf Monaten und 14 Tagen widerrufen werden. Handelt es sich um einen Vertrag für eine Dienstleistung oder über digitale Inhalte wie Musik, erlischt das Widerrufsrechts wenn die Dienstleistung erbracht bzw. der Download geliefert wurde - also bei Erfüllung. Eine Besonderheit: Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Sonnabend oder einen Sonn- bzw. Feiertag, verlängert sich die Widerrufsfrist und endet erst am nächsten Werktag.