Bildrechte: Colourbox

Jeder Onlinehändler muss Sie in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Ihr Widerrufsrecht hinweisen. Kommt er dem nach, gilt für Sie eine 14-tägige Widerrufsfrist. Finden Sie in den AGBs keinen Hinweis zum Widerrufsrecht, haben Sie über ein Jahr Zeit, den Kauf rückgängig zu machen. Die Widerrufsfrist beginnt genau am dem Tag, an dem Sie Ihre Ware vollständig und in vereinbartem Zustand erhalten haben. Das gilt auch, wenn zum Beispiel der Nachbar die Ware für Sie in Empfang nimmt. Wollen Sie das Widerrufsrechts schließlich ausüben, nutzen Sie am besten die Vorlage, die der Händler in den AGBs zur Verfügung stellen muss. Sie können den Widerruf aber auch anderweitig mitteilen. Entweder nutzen Sie diese oder Sie teilen den Widerruf dem Händler anderweitig schriftlich mit. Es geht auch telefonisch, das ist aber im Streitfall praktisch schwer nachzuweisen. Ab dem Moment, indem Sie Ihren Widerruf nachweisbar abgegeben haben, beginnt eine 14 tägige Rückgabepflicht. Auch die haben Sie erfüllt, wenn Sie nachweisen können, dass Sie eine Ware innerhalb von 14 Tagen abgeschickt haben. Wie lange die Ware mit der Post dann noch unterwegs ist, ist für Sie nicht wichtig. Auch eine Beschädigung oder gar der Verlust der Ware auf dem Rücktransport kann Ihnen nicht zur Last gelegt werden.