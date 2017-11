Stoffwindeln vs. Wegwerfwindeln

Wegwerfwindeln sind in den ersten Jahren der Kinderpflege in Deutschland immer noch die am häufigsten verwendeten Windeln. Sie gibt es für Säuglinge und Kleinkinder jeder Alters- und Gewichtsklasse. Günstige Windeln von Rossmann, dm, Lidl, Edeka und anderen Drogerie- bzw. Supermärkten kosten 12 bis 15 Cent pro Stück, teure Windeln dagegen 25 bis 50 Cent. Ökotest wollte wissen, ob die günstigen Modelle aber mit den teuren mithalten können.

Der Saugkern einer Windel besteht aus dem sogenannten Superabsorber. Ein paar Gramm dieser Kügelchen reichen aus, um 350 Milliliter und mehr Flüssigkeit aufnehmen zu können. Das dabei entstehende Gel bleibt in der Windel eingeschlossen und soll verhindern, dass Nässe oder auch nur leichte Feuchtigkeit die Haut des Babys reizen, so zumindest die Theorie. Das Ergebnis von Öko-Test: Laut Laboruntersuchungen läuft die teure Pampers BabyDry-Windel für rund 25 Cent je Stück am wenigsten aus und saugt die Flüssigkeit in der schnellsten Zeit auf. Damit bleibt die empfindliche Babyhaut am längsten trocken. Einige wenige günstigere Windeln halten in der Regel auch gut trocken und laufen laut den Testern „nur minimal“ aus. Sie brauchen jedoch mindestens fünf Mal so lange, bis die Flüssigkeit komplett eingesaugt worden ist. Dazu zählt die Beauty Baby Premium Dry (Müller) und die Premium-Windeln von der Edeka-Hausmarke Gut & Günstig.