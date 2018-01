Winter-Blues Wen der Winter-Blues erwischt, der leidet unter trüber Stimmung, ist antriebs- und lustlos und hat ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Die trübe Stimmung entwickelt sich bei zwei Prozent der Deutschen zur saisonalen Depression und sollte dann ärztlich behandelt werden. Ursache für den Winter-Blues ist der winterliche Lichtmangel. Der Körper schüttet darum mehr vom Schlafhormon Melatonin und weniger vom Glückshormon Serotonin aus. Wer gegensteuern will, setzt sich am besten jeden Morgen 20 bis 30 Minuten vor eine sogenannte Tageslichtlampe. Diese Lampen strahlen künstliches weißes Licht mit einem erhöhten blauwelligen Anteil bei 10.000 Lux aus und heben dadurch die Stimmung. Das tut auch ein Spaziergang bei Tageslicht. Hilfreich sind ebenfalls Nahrungsmittel, die viel von der Aminosäure Tryptophan enthalten, wie Nüsse, Bohnen, Sonnenblumenkerne oder Pilze. Auch Omega-3-Fettsäuren in Rapsöl oder Fisch tragen zur Stimmungsaufhellung bei.

Bildrechte: IMAGO

Wadenwickel

Fieber lässt sich damit auch ohne Medikamente senken. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern ist das aber erst ab einer Körpertemperatur von 39 Grad nötig. Für die Wadenwickel werden Baumwolltücher in lauwarmem Wasser getränkt, ausgewrungen und um die Unterschenkel gewickelt. Sind die Tücher warm, werden sie gewechselt. Das wiederholt man zwei- bis dreimal.



Nasendusche

Durch eine Nasenspülung werden die Schleimhäute befeuchtet, Schleim und Keime herausgewaschen und verhärtete Krusten gelöst. Man verrührt einen halben Teelöffel Salz mit einem Viertelliter warmem Wasser und füllt die Lösung in eine, in Apotheken erhältliche Nasendusche. Dann hält man über das Waschbecken gebeugt, bei leicht geöffnetem Mund den Kopf leicht zur Seite. Das lauwarme Salzwasser wird in das oben liegende Nasenloch gefüllt und läuft durch das untere wieder heraus. Nach einem Schnäuzen der Nase wird die Prozedur auf der anderen Seite wiederholt.