Brasilien hat schon fünf Titel. Deutschland bisher „nur“ vier. Ab dem 14. Juni können wir dabei sein, wenn unsere Jungs Ihren Weltmeistertitel verteidigen und in der ewigen Bestenliste mit den Fußballern aus Südamerika gleichziehen. Einen Monat wird Deutschland wieder im Ausnahmezustand sein. Fußballgucken und überall feiern, natürlich auch auf Arbeit. Oder kann der Chef da etwa was dagegen haben? So verhalten Sie sich mit Fußballfieber richtig am Arbeitsplatz.

Die gute Nachricht zuerst

Bildrechte: dpa Für normale Arbeitsverhältnisse, also alle Menschen ohne Schichtarbeit, sind die Spiele der deutschen Mannschaft fast immer zu machbaren Zeiten angesetzt. Sollten unsere Jungs bis zum Finale durchkommen, spielen Sie immer 16:00 Uhr, 17:00 Uhr, oder dreimal beziehungsweise viermal gar erst ab 20:00 Uhr unserer Ortszeit. Pech haben Sie aber eben genau dann, wenn Sie bis 16:00 Uhr arbeiten müssen oder gar Spät- oder Nachtschicht haben. Da müssen Sie auf einen kulanten Chef hoffen.

Die wichtigste Regel

Egal wer spielt, wie es steht und was sonst noch bei der WM passiert: Sie müssen während Ihrer Arbeitszeit Ihren Job in vollem Umfang, zuverlässig und ohne Gefährdung von sich oder anderen erledigen können. Wenn Sie zeitig genug mit Ihrem Chef reden, lässt sich sicher an der einen oder anderen Stelle mal eine WM-Pause einlegen. Ansonsten sind Sie aber während Ihrer Arbeitszeit an Ihren Arbeitsvertrag gebunden und müssen den erfüllen. Während der WM gelten also alle Vorschriften des Arbeitsrechts ganz normal weiter.

Während der Arbeit Fernsehen

Die private Nutzung von Computer oder Fernsehen in der Firma muss vom Chef ausdrücklich erlaubt sein. Die Übertragung oder der Live-Stream lenken Sie von der Arbeit ab und damit kommen Sie dem Arbeitsvertrag nicht mehr nach. Computer und Fernseher sind Firmeneigentum. Die dürfen Sie also nicht einfach für private Zwecke nutzen. Klären Sie frühzeitig mit Ihrem Chef, welchen Raum er den Mitarbeitern für das WM-Fieber gibt.

Radio oder Liveticker

In vielen Firmen ist Radiohören ausdrücklich erlaubt. Es ist ein sekundär genutztes Medium und hebt in den meisten Fällen die Stimmung und Arbeitslaune. Neben dem Radio können Sie schließlich ihren Job noch ganz normal erledigen. Achtung: Eine Fußballübertragung könnte dazu führen, dass es emotional wird und Sie abgelenkt werden. Da kann der Chef einschreiten. Sollten Sie auf Ihrem Handy einen Liveticker eingerichtet haben, der Sie über den aktuellen Torstand informiert, kann der Chef kaum etwas dagegen sagen, wenn es Sie nicht von der Arbeit ablenkt.

WM-Deko und Fankleidung am Arbeitsplatz

Bildrechte: MDR/André Plaul Flaggen, Tröten und Girlanden machen den Arbeitsplatz doch erst so richtig WM-tauglich. Und dann noch mit Perücke und Fantrikot am Schreibtisch. Sollten Sie genau das vorhaben, sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Chef. Er kann Ihnen zwar in der Regel nicht vorschreiben, was Sie anzuziehen haben, aber: Gibt es in Ihrer Firma genormte, einheitliche Arbeitskleidung oder müssen Sie für Ihre Arbeit spezielle Schutzkleidung tragen, können Sie das nicht ignorieren.



Auch bei Jobs mit Kundenkontakt, wie etwa in einer Bank, auf Behörden oder im Krankenhaus, sollten Sie unbedingt vor der WM klären, was die Leitung erlaubt und duldet. Grundsätzlich müssen Sie von Kunden als Mitarbeiter wahrgenommen werden können und Ihren Job in vollem Umfang ausüben.

Dienstkleidung wie etwa bei Polizeibeamten hat also immer Vorrang vorm WM-Trikot. Das Büro in ein deutsches Fahnenmeer zu verwandeln, geht ebenfalls nur mit Zustimmung des Chefs. Auch hier gilt: Es darf die Arbeit nicht behindern, Kunden nicht verwirren und auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen, wie etwa Feuermelder oder Feuerlöscher blockieren.

Urlaub während der WM

Grundsätzlich ist die Urlaubsplanung eine Sache zwischen Ihnen und Ihrem Chef. Sie können den Urlaub lange vorher planen, ihn aber auch kurzfristig beantragen. Der Chef muss Ihren Wunsch bei der Urlaubsplanung berücksichtigen. Allerdings spielen auch die Belange der Firma eine wichtige Rolle. Das heißt, der Arbeitsablauf muss gesichert sein. Kommen also viele Kollegen gleichzeitig auf die Idee, sich fürs Endspiel am 15. Juli und den Tag danach frei zu nehmen, kann der Chef das ablehnen.

Einfach die Schicht tauschen?