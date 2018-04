Aber wie steht es um den Gesundheitsaspekt? Frischware steht immer wieder im Verdacht, mit Keimen belastet zu sein. Ob das stimmt, wollten wir im Labor testen lassen. Das Ergebnis war eindeutig: Bis zu 180.000 Keime pro Gramm gab es bei einer frischen Wurst von Rewe, bis zu 360.000 bei einer Wurst von Edeka. Diese Zahlen liegen übrigens noch deutlich unter den Grenzwerten. Bemerkenswert sind sie trotzdem: Verpackte Ware, die nach dem Öffnen herausgenommen wurde, hat nämlich gerade einmal 100 Keime pro Gramm. Der Bakteriologe Dieter Stanislawski kann erklären, warum sich auf der Frischware so viel mehr Keime befinden: "Die Ware muss in irgendeiner Weise angefasst und sie muss angeschnitten werden. Das ist ja der große Unterschied zu einer verpackten Ware. Wenn wir da ein Stück Leberwurst haben, ist das gedacht zum alsbaldigen Verzehr. Ich nehme das mit nach Hause und spätestens morgen, übermorgen ist das Ding verzehrt."

Viele Kunden glauben, sich einen fangfrischen Fisch in den Einkaufswagen zu legen. Doch so einfach ist es nicht, erklärt der Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe

Stephan Lück: "Bei diesen Produkten muss ich ein bisschen schmunzeln, denn es handelt sich eigentlich um ein identisches Produkt. Beide Produkte sind tiefgefroren angeliefert." Das eine Produkt landet in der Tiefkühl-Abteilung, das andere wird aufgetaut und verpackt und landet dann in der Kühltheke. Wer ganz genau hinschaut, wird klein auf der Verpackung des vermeintlich frischen Fisches auch das Wort "aufgetaut" finden.

Beim Fisch aus dem Kühlregal sollte man also immer auf das Kleingedruckte achten, denn ob der Fisch vor dem Verkauf aufgetaut wurde, muss drauf stehen. Das Geld, das die Hersteller fürs Auftauen verlangen, kann man sich sparen will, indem man diesen Schritt einfach selbst übernimmt. Und so geht's: Den gefrorenen Fisch langsam im Kühlschrank auftauen lassen und vor der Zubereitung abwaschen. Dann schmeckt der Tiefkühlfisch fast so gut wie frischer Fisch.