Trotz regelmäßiger Zahnarztbesuche und gründlicher Mundhygiene kommt es bei vielen Menschen zu Zahnverlusten. Soll die Lücke im Gebiss geschlossen werden, wird es teuer, denn die gesetzlichen Krankenkassen zahlen in der Regel nur die Hälfte der Behandlungskosten und das auch nur auf einem von ihnen definierten Niveau. Zahnzusatzversicherungen können die Finanzierungslücke zumindest teilweise schließen. Aber für wen lohnt sich eine solche Versicherung und worauf muss man beim Abschluss achten?

Mit zunehmendem Alter werden bei den meisten Menschen auch die Zahnbehandlungen aufwendiger. Für kleine Löcher reicht in der Regel die Grundversorgung der Krankenkasse. Aber schon bei einer Keramikfüllung der hinteren Zähne muss man zuzahlen. Wer einen oder mehrere fehlende Zähne durch eine Brücke ersetzen lassen möchte, wird schon beim Kostenvoranschlag des Zahnarztes mit höheren Summen für die Eigenbeteiligung konfrontiert.

Richtig teuer wird es für Patienten, wenn sie Implantate möchten oder diese die einzig noch gangbare Lösung der Zahnlückenprobleme sind. Wer Pech hat, auf den kommen Kosten in Höhe eines Kleinwagens zu. Rechtzeitig vor Beginn einer solchen Behandlung, ist der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung sinnvoll.

Hat man nur zwei Plomben und ist das Gebiss ansonsten in Ordnung, lohnt sich der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung nicht. Wer aber schon mehrere Kronen im Mund hat oder wem der Zahnarzt sagt, dass in den nächsten Jahren ein Zahnersatz notwendig wird, der sollte über eine solche Versicherung nachdenken. Auch wer eine Karies oder massiven Zahnstein hat oder eine Risikosportart betreibt, ist mit einer Zahnzusatzversicherung gut beraten.

Den eben genannten Kriterien und der Beratung durch einen Zahnarzt folgend gilt: je jünger man sich für den Einstieg in die Zahnzusatzversicherung entscheidet, desto preiswerter ist es. Aber auch hier sollte man rechnen. Wer mit Mitte 20 einsteigt und erst mit 60 Jahren Leistungen in Anspruch nimmt, zahlt unter Umständen zu viel. Im Normalfall steigt man mit Mitte 40 ein. Da kann dann auch der Zahnarzt schon gut einschätzen, wie es in den nächsten 10 bis 15 Jahren um die Zähne bestellt sein wird.