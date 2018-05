Schon die Wahl der E-Mail-Adresse kann hier helfen. Man sollte möglichst nicht den vollständigen Namen in der Adresse offenbaren. Hilfreich ist es, Zahlen und Sonderzeichen in die E-Mail-Adresse einzubauen. Diese machen es schwerer von Bots, also Programmen die per Zufallsgenerator Menschen kontaktieren, gefunden zu werden. Zudem wird geraten, die E-Mail-Adresse nur Personen mitzuteilen, die man auch persönlich kennt und denen man traut. Für Gewinnspiele, Blogs, Online-Shopping etc. sollte man sich eine zweite Adresse einrichten, die später problemlos gelöscht werden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt: Passwörter regelmässig wechseln.