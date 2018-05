In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starben im vergangenen Jahr 51 Radfahrer bei Unfällen im Straßenverkehr. Die Zahl ist seit Jahren auf einem hohen Niveau, wie eine Umschau-Analyse der Verkehrsunfallstatistik dieser Länder ergibt. So stieg die Zahl der getöteten Radfahrer von 2015 auf 2016 von 44 auf 53. 2017 lag sie mit 51 nur wenig darunter. Die Zahl der schwerverletzten Radfahrer sank 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 1.625 auf 1.557. 2017 wurde mit 1.626 schwerverletzten jedoch wieder das Niveau von 2015 erreicht.

Besonders tragisch enden Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern, wie jüngst in Leipzig, bei dem eine 16-Jährige ums Leben kam . Vor allem bei Abbiegevorgängen kommt es zu Zusammenstößen mit tödlichem Ausgang. Nach Schätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs könnte es in diesem Jahr 40 getötete Radfahrer durch abbiegende Lkw geben. Zu Unfällen mit einer Beteiligung von Lkw und Radfahrer erheben die Länder keine separaten Statistiken.

Die Politik hat das Problem erkannt und will handeln. Mehrere Bundesländer, darunter Brandenburg und Thüringen, wollen unter anderem den Einbau von sogenannten Abbiegeassistenten in neu zuzulassenden Lkw zur Pflicht machen. Sie brachten Ende April einen entsprechenden Antrag in den Bundesrat ein.