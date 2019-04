Die CDU in Sachsen-Anhalt will das Thema Straßenausbaubeiträge mindestens bis zum Herbst auf Eis legen. Man wolle erst die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg abwarten, sagte der CDU-Politiker Sepp Müller dem MDR-Magazin "Umschau". Die beiden anderen Regierungsparteien SPD und Grüne kritisieren die Haltung des Koalitionspartners. Sachsen-Anhalt bleibt damit das einzige Bundesland im Osten, in dem sämtliche Kommunen Straßenausbaubeiträge erheben müssen. Zuletzt hatte vor wenigen Tagen Brandenburg angekündigt, die Straßenausbaubeiträge abschaffen zu wollen. In anderen Bundesländern können Kommunen frei entscheiden, ob sie Beiträge einfordern oder nicht.