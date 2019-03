Nach Schlichtungsspruch zu Sparkassen-Zinsen Verbraucherzentrale prüft Musterfeststellungsklage

Seit November 2018 können Verbraucherschutzeinrichtungen klagen, um Ansprüche in einem Musterverfahren feststellen zulassen. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat inzwischen mehr als 1.200 Sparkassenverträge mit variabler Verzinsung in Prüfung. Im Durchschnitt seien 2.000 bis 3.000 Euro nachträglicher Zinsanspruch ermittelt worden. In Einzelfällen reicht die Spanne von 85 Euro bis über 20.000 Euro.