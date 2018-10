Die Verbraucherzentralen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kritisieren die Beschlüsse der Regierung in der Diesel-Krise, vor allem in Hinblick auf die Autobesitzer in Mitteldeutschland. Für die gelten die Angebote zum Nachrüsten und Umtauschen nicht. Gegenüber der "Umschau" erklärt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen: "Mir leuchtet nicht ein, warum die Maßnahmen nur für Autobesitzer in bestimmten Städten gelten sollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr mobil ist. Die Leute fahren in den Urlaub, auch in diese Städte, und wären dann genauso von Fahrverboten betroffen."