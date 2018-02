Die Versprechen der Volkssolidarität lockten viele Anleger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ging der Immobilienfonds der Volkssolidarität Ende 2009 pleite. Daraufhin wollten die Anleger ihr Geld zurück und zogen vor Gericht. Sie warfen der Volkssolidarität vor, sie nicht richtig und vollständig über die Risiken der Geldanlage aufgeklärt zu haben. In den Verkaufsprospekten stand nämlich: "Ihr Geld ist sicher angelegt" und alles sei "garantiert, verlustfrei, zertifiziert"! Nach der Pleite behaupteten Kreisverbände der Volkssolidarität, mit der falschen Beratung, nichts zu tun zu haben. Die Verantwortung trage allein die Firma, die die Fondsanlagen verkauft hat. Das bestätigten die Gerichte in den ersten Instanzen. Doch damit gaben sich einige Anleger nicht zufrieden und zogen bis vor den Bundesgerichtshof. Der entschied im Sommer 2017 zu ihren Gunsten, so dass der Fall in Rostock neu verhandelt werden musste. Die Richter Oberlandesgerichts Rostock gaben im Januar 2018 den Anlegern Recht.