Die Hitze macht sich in einem der heißesten Juli-Monate auch beim Wasserverbrauch bemerkbar. Spitzenreiter sind Dresden und Halle. Dort haben die Versorger im Juli 20 Prozent mehr Wasser abgegeben als im Vorjahresmonat. Das ergab eine Umfrage der "Umschau" unter den Versorgern der zehn größten Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Im Ranking folgen Zwickau, Magdeburg und Gera mit einem Plus von je 16 Prozent. Im Mittelfeld liegen Dessau-Roßlau (13 Prozent), Erfurt (11 Prozent) und Jena (10 Prozent). In Leipzig war der Bedarf mit fünf Prozent nur leicht erhöht. Die Chemnitzer sind im Juli mit fast der gleichen Wassermenge wie im Vorjahresmonat ausgekommen.

Bildrechte: IMAGO

Entgegen des aktuellen Trends gab es im Juli 2017 gegenüber dem Vorjahresmonat kaum Veränderungen beim Wasserverbrauch in diesen zehn Städten.



Nach Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der diesjährige Juli der viertwärmste seit 1881. Der Sommer hatte bis in die erste Monatshälfte viele Tage mit hohen Temperaturen, in der zweiten erlebte das Land eine Hitzewelle mit anhaltend flächendeckenden Tageshöchsttemperaturen über 30 °C.