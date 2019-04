Matthias W. Birkwald Bildrechte: dpa

Das war aber auch in diesem Jahr leider nicht der Fall. Der aufgrund der realen Entwicklung berechnete Rentenwert Ost (Vergleichswert nach § 255a Abs. 2 SGB VI) betrug nur 31,85 Euro und übersteigt damit den laut Stufenfolge berechneten Rentenwert Ost (31,89 Euro) nicht (§ 255a Abs. 1 SGB VI). Was Minister Heil aber verschweigt ist, dass mit der Angleichung der Rentenwerte auch die Umrechnung der Ostlöhne stufenweise bis 2025 abgebaut werden und das, obwohl die Löhne bei Vollzeitbeschäftigten im Osten immer noch im Schnitt 21 Prozent hinter den Westlöhnen zurückliegen (Neue Länder ohne Berlin: 3.173 Euro / West und Berlin: 4.194 Euro).



Deshalb sagt DIE LINKE: Hoffen reicht nicht. Wer für die heutigen Rentnerinnen und Rentnern im Osten endlich Gerechtigkeit will, muss die Angleichung der Rentenwerte sofort und per Gesetz steuerfinanziert auf 2020 vorziehen. Wer zukünftige Altersarmut im Osten bekämpfen will, muss die Umrechnung so lange aufrechterhalten, bis die Löhne im Osten annähernd das Westniveau erreicht haben werden.



PS: Die Rentenwerte ändern sich nicht am Beginn/Ende eines Jahres, sondern zum 1. Juli jeden Jahres."