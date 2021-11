Im Rahmen der ARD-Themenwoche, die in diesem Jahr unter dem Motto "Stadt.Land.Wandel" steht, geht unicato im November der Frage nach, wieviel Urbanität das Land verträgt und wieviel Natur in der verdichteten Stadt möglich ist. Welche Rolle spielt die Digitalisierung und wie und wo werden wir in Zukunft leben?

ARD-Themenwoche #StadtLandWandel: In "Urbanität und Peripherie - Visionen im Kurzfilm" ist unicato u.a. mit der Journalistin Ilka Bickmann im Gespräch. Bildrechte: MDR unicato | Dennis Weißflog Damit beschäftigt sich auch Journalistin Ilka Bickmann, die Vorsitzende der Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e.V. "science2public" mit Sitz in Halle/Saale. Moderator Markus Kavka spricht mit ihr über die Bedeutung der Interaktion zwischen Forschung, Medien und Gesellschaft und die Rolle des Kurzfilms in diesem Kontext.



Till Nowak arbeitet als Digitalkünstler in Los Angeles. In seinen Arbeiten zeichnet er Bilder einer metropolisierten, industrialisierten Welt, in der die Natur kaum noch existiert. Im Gespräch mit Markus Kavka erzählt er von seinen Erfahrungen, die er als "Worldbuilding"-Konzeptkünstler innerhalb großer Science-Fiction-Produktionen in Hollywood gesammelt hat.

Die Autorin und Filmemacherin Lola Randl siedelte in das einst verschlafene Örtchen Gerswalde, heute bekannt als "Das Hipsterdorf in der Uckermark" (tagesspiegel). Bei unicato spricht sie darüber, wie sich ihre Arbeiten, Filme und Bücher gewandelt haben, seit sie aufs Land zog.

Filme in der Sendung

DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von Amelie Befeldt (D 2020, Dokumentarfilm, 20 min)

Bauer Fritz verabscheut Veränderungen und führt seinen kleinen Betrieb weiter wie gehabt. Seine Tochter Amelie, eine junge Filmemacherin, will mit dem Online-Verkauf von Stock-Footage-Videoclips des bäuerlichen Alltags ein zweites Standbein aufbauen. Die Produktion läuft überraschend gut an. Bis der Familie schließlich klar wird: Auch in der digitalen Welt verkauft man zu den Geschäftsbedingungen anderer.

DIE ANDERE WELT von Florinda Frisardi (D 2017, Social Spot, 4 min)

Die Technisierung schreitet voran, die Natur verschwindet. "Die andere Welt" greift Sorgen bezüglich Umweltveränderungen und gleichzeitiger Technisierung auf. Welchen Einfluss hat der technische Fortschritt auf die Welt, die uns umgibt? Einzelne Abschnitte zeigen mögliche Szenarien und lassen dem Zuschauer Raum für eigene Gedanken.

DISSONANCE von Till Nowak (D 2015, Animation, 15 min)

Was ist Realität und was Vorstellung? Wer definiert die Grenzen? In einer kugelförmigen Stadt, weit über der restlichen Welt, lebt ein einsamer Pianist mit seinem gnomenhaften Diener. Als eines Tages die harte Realität über seine Fantasiewelt hereinbricht, beginnt für den verwirrten, alten Straßenmusikanten eine wahnwitzige Odyssee zwischen Psychose und Wirklichkeit.

FLEXIBLE BODIES von Louis Fried (D 2019, Experimentalfilm, 19 min)

Ein Hochhaus ragt wie ein merkwürdiges Objekt aus seiner Umgebung auf. Es ist die etwas in die Jahre gekommene materialisierte Utopie eines idealen Arbeitsplatzes. Träume von Karriere und Selbstoptimierung hallen durch die Gänge. Körper arbeiten, trainieren oder wachsen.

JAKOB, Episode 1 aus der Serie LANDSCHWÄRMER von Lola Randl (D 2014, Doku-Serie, 30 min)

Die Doku-Serie begleitet moderne Stadtmenschen bei ihrer Erkundungstour durch das echte Landleben. Es wird geerntet, gewebt, geangelt, gemolken und gekocht. Hilfestellung in praktischen Dingen bekommen die Stadtmenschen von den Einheimischen.

ANDREAS, Episode 3 aus der Serie LANDSCHWÄRMER von Lola Randl (D 2014, Doku-Serie, 30 min)

Andreas versucht ein Huhn zu kochen, doch Kochen ist komplex. In der Doku-Serie LANDSCHWÄRMER begleitet Lola Randl moderne Stadtmenschen bei ihrer Erkundungstour durchs echte Landleben.

LEONIE, Episode 5 aus der Serie LANDSCHWÄRMER von Lola Randl (D 2014, Doku-Serie, 30 min)

Leonie hat unendlich viele gute Ideen, die auf den zweiten Blick dann manchmal doch nicht so gut sind. In der Doku-Serie LANDSCHWÄRMER begleitet Lola Randl Stadtmenschen bei ihrer Erkundungstour durchs echte Landleben.

