WORKING WITH ANIMALS von Marc Reisbig (Spielfilm, N 2016) Der Naturfilmer Juan Sebastian Elcano ist auf wilde Tiere spezialisiert. Ein passionierter Künstler in seinem natürlichen Lebensraum.

WILD WEST COMPRESSED von Christian Kaufmann (Animation, D 2019) Der wilde Westen – endlose Landschaften, Cowboys schauen in die Ferne. Das braucht natürlich die große Leinwand. Aber was wenn die Cowboys im brandneuen Mobilescope-Format agieren müssen?

Die Sendung unicato "Filmschaffen in Zeiten von Corona – Notlösung oder das neue Normal?" läuft in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2020 um 0:10 Uhr im MDR Fernsehen. Die komplette Sendung und die Kurzfilme stehen ab sofort in voller Länge in der ARD Mediathek für 30 Tage zum Abruf bereit. Alle Interviews sind auch darüber hinaus in der Mediathek jederzeit abrufbar.