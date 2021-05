Moderator Markus Kavka trifft dazu Andrea Hohnen . Die Filmexpertin und ehemalige Leiterin des "First Steps"-Nachwuchspreises gibt einen Überblick über den europäischen Film und seine Entwicklungen.

Wie wichtig europäische Vernetzung und Zusammenarbeit ist, erzählen Hilke Doering (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) und Daniel Ebner (Vienna Shorts). Gemeinsam mit den Kurzfilmfestivals Go Short (Niederlande) und Short Waves (Polen) haben sie Ende 2020 das "Europäische Kurzfilmnetzwerk" gegründet und starten ihre Zusammenarbeit mit dem Kurzfilmportal "This is short".