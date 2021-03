unicato – Das Kurzfilmmagazin Filmkultur INKLUSIVe

Die unbegrenzte Teilhabe an Film und Fernsehen ist in Deutschland vielen Menschen mit Behinderungen noch immer nicht möglich – seien es seh- und hörbehinderte Personen, die dies von Geburt an sind oder Menschen, die durch Unfälle oder das Älterwerden beeinträchtigt sind. unicato gibt diesmal einen Einblick in die Barrierefreiheit der deutschsprachigen Filmkultur.