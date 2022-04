In der Dresdner Kirchenruine St. Pauli trifft Moderator Markus Kavka den Filmemacher Karl-Friedrich König , der Sohn eines Pfarrers ist. Sein Film "Der Ruf" setzt sich mit sogenannten Freikirchen auseinander, die gerade im Osten Deutschlands sehr großen Zulauf haben. Im Online-Interview spricht Filmemacherin Süheyla Schwenk über Frauen und den Einfluss des Islams auf ihr Leben sowie über Liebe, Freiheit und mögliche Auswege. Diese Themen spricht auch ihr Kurzfilm "Sevince / Wenn man liebt" an.

DER RUF von Karl-Friedrich König (Spielfilm, D 2020, 21 min) Zwei Missionare auf dem Weg durch den Osten Deutschlands. Statt Leute zu bekehren, gerät Steffen in einen Strudel aus Zweifeln und will letztendlich Gott selbst auf die Probe stellen. Deutschlands Osten ist gottlos. Zumindest sehen das Steffen und Ben so. Sie sind Anhänger einer evangelikalen Glaubensgemeinschaft und wollen die Leute in den Dörfern mit Jesus bekannt machen. Strikte Bibeltreue verbinden sie mit christlichem Hip-Hop. Doch Steffen kämpft mit Selbsthass. Als er dann auch beim Missionieren scheitert, entwickelt sich eine gefährliche Dynamik zwischen den ungleichen Männern.

MASEL TOV COCKTAIL von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch (Spielfilm, D 2020, 30 min)

Dima, 16 Jahre, ist Sohn russischer Einwanderer, Schüler am Gymnasium und er ist Jude. Das wäre nicht der Rede wert, wenn nicht alle ständig darüber reden würden. So auch sein Klassenkamerad Tobi, der ihn eines Tages in der Toilette mit einem ziemlich schlechten Witz über das Schicksal der Juden in Deutschland provoziert. Dima könnte darüber hinweggehen, aber dazu hat er keine Lust – und so haut er Tobi eine rein.