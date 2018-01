unicato im Januar 2018 "Hinter dem Schneesturm" von Levin Peter

Bildrechte: Deckert Distribution GmbH

Levin Peter ist viel unterwegs. Unicato traf ihn mitten in Berlin. Er wuchs in Jena auf, wo er 2005 sein Abitur machte. Seinen ersten Dokumentarfilm "Prestes Maia" drehte er 2007 in Zusammenarbeit mit ZDF und ARTE über die größte Hausbesetzung Lateinamerikas 2007 in São Paulo. Diesen Film präsentierte Unicato bereits, im Jahr 2010 wurde er mit einem Unicato Award ausgezeichnet. Von 2008 bis 2015 absolvierte Peter sein Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg. Sein Diplomfilm "Hinter dem Schneesturm" erhielt einen First Steps Award. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2016 war Peter mit seinem Diplomfilm als Gast der Perspektive Deutsches Kino vertreten. 2016 gründete Peter zusammen mit seiner Lebenspartnerin Elsa Kremser die Produktionsfirma "RAUMZEITFILM Produktion" und ist als Regisseur und Produzent tätig. In seinem nächsten Film geht es um die Hündin Laika, das erste Lebewesen, das ins All geschickt wurde, beziehungsweise ihre Nachfahren: die Straßenhunde Moskaus. Ein halbes Jahr hat Peter ein Rudel mit der Kamera begleitet. Der Film soll 2019 in die Kinos kommen.