unicato beleuchtet im November die Zusammenarbeit im Kurzfilm. Ob als Team, Allianz oder eben als Künstlerkollektiv. Die Sendung ist in die ARD Themenwoche "Wir gesucht!" eingebettet, welche an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Facetten nach den Hintergründen des Auseinanderdriftens sucht, aber auch nach mutigen Beispielen, wo Spaltung überwunden wird.

Moderator Markus Kavka spricht mit den Gästen über Arbeitsteilung und Solidarität für Filmschaffende in prekären Situationen. Über die Geschichte von Künstlerkollektiven und deren Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und natürlich auch über kreative Prozesse in der Gemeinschaft und deren Herausforderungen.

Gäste sind die Film- und Theaterwissenschaftlerin Susanne Braun, die zusammen mit Filmemacher Yugen Yah den Podcast Indiefilm Talk betreibt. Das Kollektiv Auge Altona aus Hamburg, welches vor allem Musikvideos produziert - unter anderem für Deichkind, Die Goldenen Zitronen und Tocotronic. Die Künstlerinnen der werkgruppe2, deren Kurzfilme stark mit dem dokumentarischen Theater verknüpft sind, sowie das Studio Torp, ein Zusammenschluss von Animationsfilmschaffenden im Souterrain eines Hauses in Berlin-Kreuzberg.

Filme in der Sendung

13 VERSUCHE, DIE LUFT ANZUHALTEN von FILZ – Filmische Initiative Leipzig

(DE 2020, Dokumentarfilm, 15 min)

"13 Versuche, die Luft anzuhalten" versammelt 13 Perspektiven aus 13 Wohnungen, die sich fast alle in Leipzig, doch gefühlt weit weg voneinander entfernt befinden. Um verbunden zu bleiben schicken sich die Filmschaffenden einen Videokettenbrief zu. Jeden Tag entsteht ein einminütiger Beitrag, der am Abend an die nächste Person weiter gereicht wird.

DEICHKIND – "DINGE" von Auge Altona

(DE 2019, Musikvideo, 4 min) - Das Musikvideo ist ausschließlich im Rahmen der Sendung zu sehen.

"Dinge ersetzen Menschen, Dinge übernehm’n / Wünschen uns ‘ne gute Fahrt, singen uns in‘ Schlaf". Im Musikvideo zum Song "Dinge" geht es gesellschaftskritisch, wild und anarchisch zu. Wie immer. Ein Video im klassischen Deichkind Stil.

UWE – "JUNGE MILLIARDÄRE" von Uwe

(DE 2020, Musikvideo, 5 min)

Erfrischend leichte Musik mit guter Ohrwurm-Garantie. Dazu ein Songtext, der sich ironisch mit der Maschinerie des Kapitalismus auseinandersetzt. Und Elon Musk, der als gelungener Deepfake geschmeidig seine Hüften schwingt.

FREDDA MEYER von werkgruppe2

(DE 2021, Kurzspielfilm, 20 min)

Katharina ist der Klinikclown Fredda Meyer. Bei der Arbeit im Kinderkrankenhaus ist ihr Moritz, ein an Krebs erkrankter 12jähriger Junge, ans Herz gewachsen. Moritz wird bald sterben. Fredda bleibt und ist da für die Eltern, für Pfleger, Reinigungskraft und für Moritz. Sie macht Späße, wenn keiner mehr lachen kann. Sie weint Clownstränen, wenn alle erstarrt sind. Sie singt, wenn alle verstummen. Fredda bricht die Tabus und Konventionen unseres Umgangs mit dem Sterben.

IN THE DISTANCE von Florian Grolig

(DE 2015, Animationsfilm, 8 min)

Hoch über den Wolken herrscht Stille und Frieden. Zwar mangelt es an Luxus, aber dafür hat man seine Ruhe. Doch in der Ferne ist Krieg. Und jede Nacht rückt die chaotische Welt ein Stück näher.

TIES von Dina Velikovskaya

(DE 2019, Animationsfilm, 8 min)

Die starke Bindung zwischen Eltern und Kindern kann auch Kontinente überspannen. Eine junge Frau zieht aus, um die Welt zu sehen. Dabei bleibt sie fest mit ihrer Heimat verbunden, so eng, dass es für die Welt ihrer Eltern gefährlich werden kann.

Wann und wo ist die Sendung zu sehen?