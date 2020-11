Manchmal fördern Beschränkungen und Grenzen die Kreativität. Im besten Fall lassen die neuen Corona-bedingten Lebensumstände ungeahnte Ideen sprießen. Wenn bei euch auch nach Monaten noch nix kommen will oder ihr langsam anfangt, satanische Botschaften in der Raufasertapete erkennen zu wollen, dann schaut euch den schwedischen Kurzfilm-Klassiker MUSIC FOR ONE APARTMENT AND SIX DRUMMERS von Johannes Stjärne Nilsson und Ola Simonsson an. Unglaublich, was mit einer Wohnung, ein paar Küchengeräten und etwas Rhythmusgefühl möglich ist.