Der Rapper und Filmemacher Dissy ist bekannt für unkonventionelle Konzeptalben und die Produktion von Musikvideos. Bei ihm werden Musik und Bild von Anfang an gemeinsam gedacht. Bei unicato spricht Dissy über die Inszenierung von Drogen und Exzess und seine Lust an rauschhaften, metaphorischen Bildern in seinen Clips.

Es kommt immer wieder vor, dass Schauspielende so in ihren Rollen aufgehen, dass man von einem "Rausch im Schauspiel" spricht. Claudia Geisler-Bading , Professorin für Bühnenschauspiel, und ihre Tochter Emma Bading , Schauspielerin und Regisseurin, sprechen bei unicato über die Entgrenzung des eigenen Seins und über das "Setlag" nach dem Spiel.

DISSY – ARBEIT x CRINGE (Musikvideo, D 2021, 4min) Dissy veröffentlicht den ersten Teil von seinem Song "Cringe” und droppt die neue Single "Arbeit”, in der er deutlich macht, wie verwaschen dieser Begriff heutzutage ist – denn mittlerweile steht lediglich die Selbstdarstellung, Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung im Mittelpunkt. Dabei spricht der Rapper stellvertretend für die junge Mittelschicht Anfang der 2020er und zeigt in seinem Musikvideo als Arbeiter einen Schaffensprozess im Loop.

metube3 von Daniel Moshel (Kurzfilm-Musical, AT 2020, 10min) Die Musiknerds August und Elfi erobern die Opernbühne. Der dritte Teil der metube-Reihe steht ganz unter dem Credo seines Regisseurs: "Don’t bore your fellow men." ("Langweile deine Mitmenschen nicht.").

NACHT UEBER KEPLER 452B von Ben Voit (Dokumentarfilm, D 2019, 13min)

Eine kalte Zeit, Menschen suchen Schlaf auf der Straße. Ein Wagen rast durch die Nacht, um aus der Dunkelheit zu holen, was sich darin verlieren könnte. Wir tauchen ab in die Wahrnehmung von Menschen, die keine Ruhe finden. Die vergessen haben wie es ist, in einem richtigen Bett zu schlafen. Flüchtige Bilder verschwimmen, wie im Rausch. Gesprächsfetzen werden zu kollektiven Gedanken. In der Ferne schimmert ein Licht, das auf einen neuen Morgen hoffen lässt und irgendwo dahinter muss Kepler 452b seine Bahnen ziehen.