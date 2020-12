Den KFT gibt es seit 2011. In Frankreich erfunden, etablierte er sich ein Jahr später hierzulande – konsequenterweise am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. An diesem Tag sind alle Kinos, alle Haushalte, alle Sender dazu aufgerufen, ein Kurzfilmprogramm zu zeigen . Dann verwandelt sich die WG-Küche, der Hobbykeller oder das Schwimmbad zum temporären Kino. Bis zu deutschlandweit 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern lachen, weinen und schimpfen an diesem Tag über Kurzfilme.

WER TRÄGT DIE KOSTEN? – Daniel Nocke (D 2015, 4 min)

Drei Experten geben tiefe Einblicke in ein hochbrisantes Thema. Ob Experte Nummer vier noch einmal eingeladen wird, darf allerdings bezweifelt werden.



YOU AND ME – Karsten Krause (D 2010, 4 min)

Eine Frau läuft vier Jahrzehnte auf die Kamera ihres Mannes zu. Im Off das Gedicht "may i feel said he" von E.E. Cummings. Eine Liebesgeschichte.