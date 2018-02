Friedrichsbrunn in Bildern Hüttenfeuer und Winterzauber

In Friedrichsbrunn sind Profis am Werk, müssen sie auch. Denn das Dorf lebt vom Tourismus. Und auch von der Tradition. In den 50er und 60er Jahren gabs hier sogar eine Skisprungschanze und ein Eisstadion. Das größte Ski- und Heimatmuseum in Sachsen- Anhalt erinnert daran und platzt aus allen Nähten. Von den ersten Modellen bis zur Neuzeit- auch heute noch bringen Leute ihre Zeitzeugen der Wintersportgeschichte hier her.