Es gibt verkehrstüchtige Tiere: In Altenbach bildet Joachim Kunze Pferde für die Kutschenarbeit aus. Dafür besonders geeignet: das Schwere Sächsische Warmblut. Wir treffen erfolgreiche Sportler: In Schmölen trainiert die Wurzener Rudervereinigung für die 1. Bundesliga, auch wenn die Mulde noch eisüberzogen ist. Und wir tauchen in Grubnitz in wohlige Welten ab: Dort schrecken auch kalte Außentemperaturen nicht ab, denn das Sonntagsfrühstück gibt's im tropischen Flair unter Palmen.