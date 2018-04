DBB - diese drei Buchstaben machen Etzleben zu dem, was es heute ist: ein kleines Dorf mit großem Zusammenhalt. Die Abkürzung DBB steht für den sogenannten D orf b ereicherungs b eirat. Dahinter verbirgt sich eine Interessengemeinschaft, in der sich verschiedene Gruppen zusammengefunden haben. So trifft sich jede Woche die Laufgruppe zum gemeinsamen Wandern, man kommt einmal im Monat zum Spieleabend zusammen oder organisiert einmal im Jahr den Etzlebener Flohmarkt.

Immer am ersten Samstag der Sommerferien öffnen die Etzlebener ihre Scheunen und Höfe und verwandeln so ganz Etzleben in einen großen Marktplatz. Bei nur 267 Einwohnern platzt das Dorf im Thüringer Becken mit etwa 1.000 Gästen an diesem einen Tag aus allen Nähten. Auch damit Ende Juni alles schick ist, schwärmen die Etzlebener zum großen Frühjahrsputz aus. Um die 70 freiwillige Helfer packen da immer mit an. Genauso wie den DBB gibt's den Frühjahrsputz erst seit drei Jahren - seitdem Michael Boldt Bürgermeister ist. Manche sagen, Etzleben erwache seitdem aus dem Winterschlaf.