Mario Richter, ein Zickeritzer in den Diensten des Zellewitzer Naturhofes, schlüpft gern in die Rolle des Osterhasen. Am Eingang begrüßt er alle Besucher. Kinder bekommen ein Osterkörbchen - mit allerlei Bastel- und Lern-Aufgaben. Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer