Bei den Modelleisenbahnern schnaufen und rattern hunderte Züge. Oderwitz hat die größte digitale H0-Anlage Sachsens. Der ganze Stolz von Holger Gottschlich. Die Modellbahn seines Vereins vergleicht er gern mit einer attraktiven Frau. Auch die Männer des zweiten Modellbahnvereins sind vernarrt in ihre Bahn. An deren Anlage der Spurweite TT wird noch fleißig gebaut. Mit Gegensprechanlage zwischen den Bahnhöfen. Modellbauer legen nun mal Wert auf Details. Übrigens läuft Oderwitz jeden Abend in der Tagesschau. Als Rolltitel im ARD-Wetter. Das Dorf hat nämlich eine Wetterstation. Und ein Wetterphänomen: nicht gerade selten pfeift der böhmische Wind durch das Dorf.