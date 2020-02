Mehl in eine Schüssel geben. Hefe in Milch auflösen und in die Mitte des Mehls geben. 1 Prise Salz und 1 EL Zucker dazugeben und mit einem Teil des Mehls zu einem Hefevorteig verrühren. Abgedeckt ca. 45 Minuten an einem warmen Ort stehen lassen.