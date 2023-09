Dritte Europäische Public Value Konferenz Medien und ihr Gemeinwohlbeitrag in und für Europa

Günter Verheugen Bildrechte: IMAGO / Jürgen Heinrich

Günter Verheugen, geboren am 28.4. 1944 in Bad Kreuznach. Nach Abitur 1963 in Brühl, zwei Jahre Redakteursausbildung bei der NRZ (Neue Rhein Zeitung/ Neue Ruhrzeitung) in Köln und Essen. 1965 bis 1969 Studium in Köln und Bonn. Bundesgeschäftsführer der FDP 1977/78 und Generalsekretär von 1978 bis 1982. Rücktritt als Generalsekretär und Austritt aus der FDP aufgrund des Koalitionsbruchs im Bund. Seit November 1982 SPD-Mitglied. 1983 bis 1999 Mitglied des Deutschen Bundestages. Während dieser Zeit unter anderem parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion, Bundesgeschäftsführer der SPD und Chefredakteur des "Vorwärts". 1998 bis 1999 Staatsminister für Europaangelegenheiten. Von 1999 bis 2010 Mitglied der Europäischen Kommission (1999 bis 2004 zuständig für die Erweiterungspolitik, 2004 bis 2010 Vizepräsident der Europäischen Kommission und verantwortlich für Unternehmens- und Industriepolitik). Seit 2010 Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Mitgründer der European Experience Company GmbH, einem Thinktank in Potsdam. Herausgeber und Autor von verschiedenen Büchern und Artikeln.