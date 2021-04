Das MDR-Botschafterinnen- und -Botschafterprogramm

Hauptinhalt

Unsere Botschafterinnen und Botschafter kommen aus allen Bereichen des Mitteldeutschen Rundfunks und treten mit den Menschen auf Podiumsdiskussionen, in Gesprächsrunden oder Workshops in den Dialog - vor Ort und digital. Sie haben journalistischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen oder technischen Hintergrund. Dabei berichten sie leidenschaftlich, transparent und authentisch aus ihrem spannenden Arbeitsalltag in Mitteldeutschlands größtem Medienunternehmen - gern auch auf Ihrer Veranstaltung.