MDR-Intendantin Karola Wille Bildrechte: MDR Kirsten Nijhof

Der Mitteldeutsche Rundfunk startet mit einem neuen Leitbild in sein viertes Jahrzehnt. Intendantin Karola Wille stellte „MDR für alle“ auf der Jahres-Pressekonferenz vor. „Wir wollen Vertrautes stärken, Neues wagen und Reformen konsequent vorantreiben und das noch näher dran an den Menschen, mit regionaler Authentizität und tief verwurzelt in Mitteldeutschland“, beschreibt Wille das Ergebnis des intensiven Strategieprozesses.



Mit „MDR für alle“ sollen auch Bevölkerungsgruppen erreicht werden, die MDR-Angebote bislang nur wenig nutzen und zwar durch innovative, digitale Angebote mit drei inhaltlichen Offensiven: