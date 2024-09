Der 9. Oktober 2019 ist ein ruhiger Mittwoch in Halle. In Sachsen-Anhalt sind Ferien. Die jüdische Gemeinde empfängt in der Synagoge in Halle Gäste aus Berlin, Paris und Tel Aviv – es ist Jom Kippur, der Versöhnungstag. 52 Menschen begehen diesen höchsten jüdischen Feiertag in der Synagoge in Halle, als sie 12.01 Uhr von lauten Knallgeräuschen aus ihren Gebeten gerissen werden.