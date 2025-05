Die ARD feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen unter anderem mit der Medienkompetenzinitiative „FaktenSicher für Demokratie“. Auch der MDR beteiligt sich und legte den Fokus auf die Aktionswochen zum Tag der Pressefreiheit.

Vom 28. April bis 9. Mai 2025 gab es daher zahlreiche Medienkompetenzangebote von MDR-Mitarbeitenden für Jugendliche und Erwachsene. Dabei gaben Redakteure, Autoren und Techniker einen Einblick in Ihre Redaktion oder besuchten in Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. So ist der MDR mit rund 560 Schülerinnen und Schüler in den direkten Austausch gekommen. Durch die knapp 20 Angebote aus dem eigenen Haus sind vielfältige Dialoge und persönliche Kontakte entstanden.