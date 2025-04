Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

MDR mittendrin | 15. April 2025 MDR im Dialog zu Programmhighlights 2025

04. April 2025, 16:31 Uhr

#MDR25mitreden: Am 15. April stellen wir unsere Höhepunkte der MDR-Programmvielfalt im Jahr 2025 auf neue Art ins Schaufenster. In einer Live-Produktion mit Publikum präsentieren wir auf moderne Art und Weise verschiedenste Themenbereiche – von Informationsangeboten über Kultur bis hin zu Serien und Sport. Und direkt im Anschluss werden wir mit dem Publikum in einen hoffentlich lebhaften und inspirierenden Off-Air-Dialog gehen: Redaktionsvertreterinnen und -vertreter, darunter auch bekannte Programmgesichter wie Tan Caglar oder Wiebke Binder stehen unseren Gästen Rede und Antwort.