Mittendrin - der MDR-Podcast: Wie Matthias Schweighöfer zu "Straight Outta Crostwitz" kam

33 min

In dieser Ausgabe erklärt die Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer, warum sie für die Mini-Serie "Stright Outta Crostwitz" Nachhilfe genommen hat. Geklärt wird auch, wie Matthias Schweighöfer in die Serie gekommen ist.

In Mittendrin – dem MDR-Podcast geht’s in der aktuellen Ausgabe um die Mini-Serie "Stright Outta Crostwitz". Die vierteilige "Dramedy" erzählt die Geschichte von einem Vater und seiner Tochter, die zusammen sorbische Volksmusik machen. Die Tochter möchte allerdings viel lieber rappen. Sie traut sich allerdings nicht, ihren traditionsorientierten und konservativen Vater damit zu konfrontieren. Das klingt nach schwerer Kost, ist aber durchaus unterhaltsam und kurzweilig anzuschauen.

Im Podcast erzählt die Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer, warum sie sich für die Serie Nachhilfe im rappen geholt hat. Der Regisseur Daniel Lwowski erklärt, warum die Macher der Serie Sorge vor den Reaktionen aus der sorbischen Community hatte und wer sich tatsächlich beschwert hat. Und Andreas Nowak, der zweite Regisseur, verrät, wie sehr die sorbische Tradition auch heute noch von den jungen Menschen in der Region gelebt wird.

Ach so, außerdem wird natürlich geklärt, warum in der Serie ein Nazi-Rapper auftauchen muss, wieso in den Situationen in der Wohnung ständig eine Fliege auftaucht und wie Matthias Schweighöfer in die Serie gekommen ist.