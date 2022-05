Mittendrin - der MDR-Podcast: Wie Roboter bei "WozNiu"-Kindernachrichten helfen

29 min

Nachrichten für Kinder sind nicht so einfach. Doch gibt es jetzt "WozNiu". Anke Lindemann, Redaktion Kinder und Famillie, und Nadine Mosch, MDR Next, erklären, wie Roboter helfen, Kinder für News zu begeistern.

Kinder für Nachrichten zu begeistern ist eine extrem schwierige Herausforderung. Die Erfahrung haben die Entwickler des Nachrichten-Formats "WozNiu", in ihren Befragungen von Zehn- bis 13-Jährigen gemacht.

"Also ich persönlich finde Nachrichten so langweilig. Das sind ja nur Personen, die reden und reden. Da höre ich nicht gerne lange zu."

"Nachrichten sind langweilig."

"Als Kind versteht man die nicht so."

"Ich denke, es sind Dinge die passieren, Updates oder neue Produkte. Die werden dann erklärt."

Das ist natürlich sehr ärgerlich, denn als Medienhaus wäre es am besten die Menschen so früh wie irgendwie möglich an sich zu binden. Mit Nachrichten klappt das bisher offenbar bei Kindern nicht so gut.

Aber dafür gibt es ab sofort "WozNiu". Warum dafür zwei Roboter notwendig sind und wie die Roboter helfen können, Kinder doch für Nachrichten zu begeistern, das erklären Anke Lindemann, Leiterin der Redaktion Kinder und Famillie und Nadine Mosch von MDR Next in dieser Ausgabe von Mittendrin, dem MDR Podcast.