Mehr als 830 Besucherinnen und Besucher waren zum 7. Ausbildungstag von MDR und MDR Media am 11. Juni nach Leipzig gekommen. Von 10 bis 15 Uhr konnten sich Interessierte über neun verschiedene Berufe, duales Studium, Redaktionsvolontariat sowie Praktikum informieren.

Die 65 Auszubildende von MDR und MDR Media, Volontärinnen und Volontäre sowie duale Studierenden gaben in elf verschiedenen Workshops und an den Infoständen spannende Einblicke in ihren Ausbildungsalltag.