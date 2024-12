Zum 7. Januar 2025 stellt die ARD die SD-Verbreitung ihrer Fernsehprogramme per Satellit – und somit auch im Kabel – ein. Dies betrifft Das Erste sowie alle Dritten Programme der Landesrundfunkanstalten – und damit auch das MDR-Fernsehen. Alle öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme werden schon seit mehreren Jahren zusätzlich in HD ausgestrahlt. Zuschauerinnen und Zuschauer, die bisher noch in SD-Qualität fernsehen, sollten schon jetzt auf HDTV umstellen. Das heißt: Über Satellit und Kabel werden ab 7. Januar alle betroffenen TV-Programme ausschließlich in der wesentlich besseren HD-Qualität angeboten.

Hauptargument für die Beendigung der SD-Verbreitung ist die Vereinheitlichung der Programmverbreitung. Seit über vierzehn Jahren strahlt die ARD ihre Programme sowohl in Standardqualität (720 x 576 Pixel), als auch in der deutlich höheren HD-Qualität (1280 x 720 Pixel) aus, was erhebliche Kosten und Mehraufwand verursacht.

Inzwischen verfügen über 90 Prozent der Fernsehhaushalte über ein HD-fähiges Endgerät, die SD-Übertragung verliert immer weiter an Relevanz.

Bereits 2016 entschied die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF), keine Rundfunkbeiträge mehr für die doppelte Programmverbreitung bereitzustellen. Die Beendigung der SD-Verbreitung trägt daher zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Rundfunkbeitrag bei.

Grundsätzlich erkennen Sie HD-Sender am Programmnamen und bei vielen Programmen auch am HD-Corner-Logo: HD-Programme der ARD werden mit einer eindeutigen Senderkennung, z.B. Das Erste HD, und größtenteils auch mit einem Corner-Logo mit HD-Hinweis gekennzeichnet.

Allerdings gibt es bei einigen Programmen eine Ausnahme:

Bei den Fernsehprogrammen MDR, hr, NDR, phoenix und Radio Bremen erscheinen im Corner-Logo keine HD-Hinweise. In diesem Fall erhalten Sie über die Infotaste Ihrer Fernbedienung (die Bezeichnung kann je nach Gerätehersteller abweichen) Auskunft, ob es sich um HD oder SD handelt. Des Weiteren erkennen Sie in der Senderliste, ob Programme den Zusatz HD tragen, z. B. MDR S-Anhalt HD. Fehlt der Zusatz HD in der Senderliste, dann sehen Sie das Programm in der Standard-Qualität (SD) und müssen entsprechend handeln.

Laufbandeinsatz und Präfix "alt_"

Und auch hieran erkennen Sie, ob Sie tätig werden müssen:

Seit 14. Oktober 2024 kommen in den betroffenen Fernsehprogrammen Laufbänder zum Einsatz bzw. werden Infotafeln eingeblendet, die auf die bevorstehende SD-Abschaltung hinweisen. Sollten Sie diese Laufbänder oder Infotafeln sehen, besteht Ihrerseits Handlungsbedarf.

Am 13. November wurden zudem auf den SD-Sendeplätzen die Programmnamen geändert. Seit dem ist das Wort "alt_" den Senderlisteneinträgen vorangestellt. Zum Beispiel: alt_MDR Sachsen. Das passiert bei allen SD-Senderlisteneinträgen der ARD-Fernsehprogramme. Neuere Empfangsgeräte übernehmen Programmnamenänderungen automatisch. Hingegen aktualisieren ältere Empfangsgeräte Programmnamen erst mit einem Suchlauf oder wenn eine Aktualisierung der Senderliste angestoßen wird.

Sie haben die Möglichkeit, einen manuellen oder automatischen Sendersuchlauf durchzuführen. Diesen starten Sie bitte über das Menü Ihres Fernsehers bzw. Receivers.

... bei Satellitendirektempfang

Werden über Satellit bereits Programme in HD empfangen, empfiehlt sich der manuelle Sendersuchlauf, bei dem Ihre bereits angelegte Favoriten-Sortierung erhalten bleibt: Je nach Gerät tragen Sie Transponderfrequenz (MHz oder GHz), Fehlerschutz, Symbolrate (kBd oder MSymb/s), Polarisation oder einzelne Sendernamen ein. Die Parameter für den manuellen Suchlauf von das Erste sowie von allen Dritten Fernsehprogrammen der ARD sind hier für Sie aufgelistet. Die Satellitenfrequenz und die Empfangsparameter für MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD und MDR Thüringen HD lauten:

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Frequenz: 10891 MHz

Polarisation: horizontal

Symbolrate (SR): 22000 kSym/s

Fehlerschutz (FEC): 2/3

Modulation: DVB-S2 (mit 8-PSK)

... bei Empfang über einen Kabelanschluss

Der automatische Sendersuchlauf empfiehlt sich dagegen, wenn Sie Ihre Programme über Kabel empfangen.

...wenn der Suchlauf keine HD-Programme gefunden hat

Empfangen Sie danach immer noch keine HD-Sender, dann ist wahrscheinlich der Kauf eines HD-geeigneten Gerätes notwendig.

Um die ARD-Programme in hochauflösender Bildqualität empfangen zu können, ist ein entsprechendes Empfangsgerät mit DVB-S2-Tuner (Satellit) bzw. mit HD-fähigem DVB-C-Tuner (Kabel) notwendig – das kann entweder ein HD-fähiger Fernseher oder Receiver sein.

Auch ältere TV-Modelle können HD-Programme empfangen. Mit einem HD-fähigen Receiver kann das vorhandene TV-Gerät kostengünstig umrüstet werden. Die Umstellung auf HD ist mit einem HD-fähigen Satelliten- bzw. Kabelreceiver ab ca. 35 Euro realisierbar – die Anschaffung eines neuen Fernsehgerätes ist somit nicht notwendig.

Die meisten Fernsehgeräte, die nach 2015 erworben wurden, verfügen bereits über HD-fähige Empfangstuner, sodass kein zusätzlicher Receiver mit extra Fernbedienung für den Empfang von HD-Programmen benötigt wird.

Die Umstellung auf HD bietet deutliche Vorteile: gestochen scharfe Bilder und brillante Farben – zudem eine bessere Tonqualität.

Außerdem kann die Funktion „Klare Sprache“ genutzt werden. Diese sprachoptimierte Tonspur reduziert Hintergrundgeräusche und unterlegte Musik, so dass Dialoge besser zu verstehen sind. Mehr Infos zu „Klare Sprache” finden Sie hier.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur SD-Abschaltung (FAQs) stehen für Sie hier zum Abruf bereit.