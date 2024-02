Bettwäsche gibt es in vielen Schlaf- und Liegewagen. Wer im Sitzwagen übernachtet, sollte sich eine dünne Decke mitnehmen. Ein Wecker wird auf der Strecke nach Frankreich nicht überall benötigt: An den Liegen etwa lassen sich kleine Lautsprecher an den Kopfenden programmieren, die pünktlich piepsen. Im Schlafwagen kann mit dem Zugteam eine Weckzeit vereinbart werden.