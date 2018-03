Nahe Ballenstedt, nicht weit vom frühen Stammsitz der Askanier, treffen Victoria und Andreas auf ein traditionsreiches Familienunternehmen, deren Wurst- und Lebensmittel in allen Landesteilen Freunde gefunden haben. Mitten in Bernburg, am Fuß des Schlosses an der Saale, werden bewährte Gerichte gepflegt – dazu gehören natürlich "Zwiebelklump" sowie "Himmel und Hölle". Schafskäse in allen Varianten finden Victoria und Andreas in der Käserei nahe Zerbst. Frische Forellen und so manch andere Fischart werden in Thießen angeboten. Und dann steht noch beim Besuch in Köthen die älteste Brennerei in Anhalt, in der in allen Geschmacksrichtungen gebrannt wird, auf dem Programm der Schlemmertour.