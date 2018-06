Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren haben sich auf eine Craft-Bier-Tour durch das südliche Sachsen-Anhalt begeben. Zwischen Halle, Südharz und Burgenlandkreis war einiges zu entdecken. Zum Beispiel ein hallescher Edel-Getränkeladen mit 500 verschiedenen Bieren zum "Auspro-Bieren" oder handgebraute "Elbner Schafsschiffe" aus einer Musikscheune im Mansfelder Land. Uralt-museales Bierhandwerk fanden die Moderatoren in Wippra und eine neugegründete Minibrauerei in der eigentlichen Ur-Bierstadt (und heutigen Weinhochburg) Naumburg. Die Reise beweist: Um die Bierkultur in der Region braucht sich niemand Sorgen zu machen.