Sieben Zuflüsse und der in Hochwasserzeiten wilde Charakter gaben ihr den Namen: der Bösen Sieben. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren folgen dem Verlauf des kleinen Flüsschens vom Ostrand des Harzes durch die Mansfeldischen Grunddörfer und die Lutherstadt Eisleben bis zum Süßen See bei Seeburg. Sie erkunden die Bergbauhistorie, testen ihre Fitness beim Haldenaufstieg, treffen auf Menschen mit urigem Dialekt und besuchen nicht weniger urige Fleischer und Fischer. Welche Rolle das Komikerduo "Elsterglanz" dabei spielt und was es sonst noch so an Legenden zur Bösen Sieben gibt, das verraten die Moderatoren am 29. Februar bei "Unterwegs in Sachsen-Anhalt."