Die Kinderstube der Holtemme liegt am Fuße des Brockens, im Höllenwinkel. Durch die Steinerne Renne springt das Flüsschen über Felsen aus Granit in die bunte Stadt am Harz. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren folgen dem Lauf von der Quelle bis zur Mündung. Sie finden spannende Geschichten, zum Beispiel über die Bachforelle, die nun wieder durch Wernigerode flussaufwärts zu ihren Laichplätzen findet.

Die einzige Glasmanufaktur in Sachsen-Anhalt besuchen die Moderatoren in Derenburg. In Halberstadt führt sie ihr Weg zu einem Orgelprojekt, das international für Furore sorgt mit einem Stück von John Cage, das noch die nächsten sechs Jahrhunderte aufgeführt werden soll. Die Geistmühle ist Schauplatz der mystischen Krimi-Erzählungen von Kathrin R. Hotowetz, die in ihrem traumhaften Domizil auch Ferienwohnungen vermietet.